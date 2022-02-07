Илон Маск потроллил правительство Канады

Илон Маск озвучил едкую оценку правительству Канады. Американский предприниматель и босс компании Tesla опубликовал в Twitter видео с протестных мероприятий дальнобойщиков, назвав "жалким меньшинством" канадское правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Fortune .

В своей публикации Маск сделал отсылку к заявлению Джастина Трюдо, премьер-министра Канады. Представитель правительства ранее заявлял, что активисты, которые выступают против COVID-ограничений, являются лишь небольшой группой маргиналов, а не большинством жителей государства.

Трюдо говорил, что 90% из 120 000 дальнобойщиков Канады – полностью вакцинированы. Также политик добавил, что депутаты оппозиционной Консервативной партии занимаются кампаниями, направленными на дезинформацию населения.

"Конвой за свободу 2022" дальнобойщики сформировали в середине января 2022 года. Это произошло на фоне введения требований паспортов вакцинации у дальнобойщиков, которые пересекают границу с США.