Ілон Маск потролив уряд Канади

Ілон Маск озвучив їдку оцінку уряду Канади. Американський підприємець і бос компанії Tesla опублікував у Twitter Відео з протестних заходів далекобійників, назвавши" жалюгідною меншиною " канадський уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Fortune .

У своїй публікації Маск зробив відсилання до заяви Джастіна Трюдо, прем'єр-міністра Канади. Представник уряду раніше заявляв, що активісти, які виступають проти COVID-обмежень, є лише невеликою групою маргіналів, а не більшістю жителів держави.

Трюдо говорив, що 90% з 120 000 далекобійників Канади-повністю вакциновані. Також політик додав, що депутати опозиційної Консервативної партії займаються кампаніями, спрямованими на дезінформацію населення.

"Конвой за свободу 2022" далекобійники сформували в середині січня 2022 року. Це сталося на тлі введення вимог паспортів вакцинації у далекобійників, які перетинають кордон з США.