Илон Маск подал встречный иск против компании Twitter: что известно

Маск попросил суд не разглашать детали его встречного иска, несмотря на то, что последние месяцы предприниматель резко критиковал Twitter в социальных сетях, в интервью и прессе.

Отметим, что 25 апреля текущего года Twitter и Маск объявили о том, что основатель SpaceX купит компанию и сделает ее частной примерно за 44 миллиарда долларов. Однако вскоре после подписания соглашения Маск обвинил социальную сеть в том, что она солгала ему насчет количества спама и ботов на своей платформе, а также отказала ему в доступе к информации об обработке этих аккаунтов.

Уже в начале июля Маск официально заявил, что готов расторгнуть сделку, после чего Twitter подала на него в суд.