Ілон Маск подав зустрічний позов проти компанії Twitter: що відомо

Маск попросив суд не розголошувати деталі його зустрічного позову, попри те, що останні місяці підприємець різко критикував Twitter у соціальних мережах, в інтерв'ю й пресі.

Відзначимо, що 25 квітня поточного року Twitter і Маск оголосили про те, що засновник SpaceX купить компанію й зробить її приватною приблизно за 44 мільярди доларів. Однак незабаром після підписання угоди Маск звинуватив соціальну мережу у тому, що вона збрехала йому щодо кількості спаму та ботів на своїй платформі, а також відмовила йому у доступі до інформації про обробку цих акаунтів.

Вже на початку липня Маск офіційно заявив, що готовий розірвати угоду, після чого Twitter подала на нього до суду.