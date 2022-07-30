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Ілон Маск подав зустрічний позов проти компанії Twitter: що відомо

Фото: Ілон Маск, засновник компаній "SpaceX" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Підприємець Ілон Маск подав зустрічний позов проти компанії Twitter, однак подробиці наразі невідомі громадськості.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Маск попросив суд не розголошувати деталі його зустрічного позову, попри те, що останні місяці підприємець різко критикував Twitter у соціальних мережах, в інтерв'ю й пресі.

Відзначимо, що 25 квітня поточного року Twitter і Маск оголосили про те, що засновник SpaceX купить компанію й зробить її приватною приблизно за 44 мільярди доларів. Однак незабаром після підписання угоди Маск звинуватив соціальну мережу у тому, що вона збрехала йому щодо кількості спаму та ботів на своїй платформі, а також відмовила йому у доступі до інформації про обробку цих акаунтів.

Вже на початку липня Маск офіційно заявив, що готовий розірвати угоду, після чого Twitter подала на нього до суду.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Twitter звинувачує Ілона Маска в багатомільйонних грошових втратах. В другому кварталі блог отримав чистий збиток у розмірі 270 млн доларів.

Тим часом Рада правління Twitter подала позов проти Ілона Маска, який відмовився від угоди про покупку компанії в розмірі 44 млрд доларів.

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Илон МаскTwitter