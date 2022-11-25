Ілон Маск оголосив "амністію" в Twitter: що відомо

Власник Twitter Ілон Маск має намір відновити заблоковані облікові записи. Однак мовиться не про всіх користувачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий акаунт мільярдера у соцмережі.
Відповідне рішення він ухвалив, опираючись на результати опитування, участь в якому взяли понад 3 мільйони людей.
До слова, 72,4% з них підтримали відновлення призупиненних акаунтів, якщо ті не порушували закон і не займалися спамом.
"Люди сказали своє слово. "Амністія" почнеться наступного тижня. Vox Populi, Vox Dei", - вказав Маск.
Варто зазначити, що такі онлайн-голосування можуть легко піддаватися впливу ботів.
Нагадаємо, нещодавно Маск відновив обліковий запис колишнього американського президента Дональда Трампа у Twitter.
Перед цим мільярдер також провів опитування.