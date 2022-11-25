RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Илон Маск объявил "амнистию" в Twitter: что известно

Фото: Владелец Twitter Илон Маск (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Владелец Twitter Илон Маск намерен восстановить заблокированные аккаунты. Однако говорится не обо всех пользователях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный аккаунт миллиардера в соцсети.

Соответствующее решение он принял, опираясь на результаты опроса, участие в котором приняли более 3 миллионов человек.

К слову, 72,4% из них поддержали восстановление приостановленных аккаунтов, если те не нарушали закон и не занимались спамом.

"Люди сказали свое слово. "Амнистия" начнется на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei", - указал Маск.

Стоит отметить, что такие онлайн голосования могут легко подвергаться влиянию ботов.

Напомним, недавно Маск восстановил учетную запись бывшего американского президента Дональда Трампа в Twitter.

Перед этим миллиардер также провел опрос.

Читайте РБК-Украина в Google News
TwitterИлон Маск