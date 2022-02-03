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NASA "похоронит" МКС в Тихом океане после завершения эксплуатации

Новина українською →
Четверг 03 февраля 2022 14:47
NASA "похоронит" МКС в Тихом океане после завершения эксплуатации Фото: NASA "похоронит" МКС в Тихом океане после завершения эксплуатации (twitter.com/Space_Station)
Автор: Сергей Пышкин

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) временно продолжает эксплуатацию Международной космической станции. После этого ее "похоронят" в Тихом океане.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

МКС был запущен в космос еще в 2000 году. На высоте 420 километров над Землей, на станции побывало более 200 астронавтов из 19 разных стран, что является подтверждением непрерывного присутствия человека в космосе.

В целом станцию использовали для сотрудничества и научных исследований.

В то же время NASA планирует продлить эксплуатацию МКС до 2030 года, назвав третье десятилетие - самым продуктивным периодом для станции.

"Мы с нетерпением ждем возможности максимизировать эти доходы от космической станции к 2030 году, планируя следующий переход к коммерческим космическим направлениям", - сказала директор МКС в штаб-квартире NASA Робин Гейтенс.

Что же такое "космическое кладбище"?

Кладбище космических кораблей - закрытая для судоходства участок в Тихом океане за 3,9 тысячи километров от Веллингтона, что используется для эксплуатации остатков космических аппаратов.

Сегодня, этот участок использует российский Центр управления полетами для "захоронения" грузовых кораблей "Прогресс".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что NASA заявило о переносе первого этапа миссии "Артемида". Также издание раскрывало подробности космической миссии и рассказывало о ее этапах.

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