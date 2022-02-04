Ілон Маск назвав вартість колонізації Марса

За словами засновника компанії SpaceX Ілона Маска, в нинішніх умовах, колонізація Марса може коштувати 1 трлн доларів. Запуску однієї ракети буде недостатньо.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Маска для вченого Лекса Фрідмана.

"Ми не можемо колонізувати Марс, бо поки що це занадто дорого. На даний момент відправка людей на Марс сьогодні коштуватиме $1 трлн. Річ у тім, що однієї ракети недостатньо, людям потрібне медичне обладнання, засоби комунікації", - відзначив Маск.

За словами Маска, в майбутньому він планує побудувати міста-колонії, які використовуватимуть підземні гідропонні ферми. Останні ж працюватимуть на сонячній енергії. Це, зі свого боку, допоможе забезпечити необхідні умови для вирощування сільськогосподарських культур та забезпечить людей на Марсі їжею.

Гідропоніка - вирощування рослин на поживних розчинах без використання грунту.

Розпочати висадку людей на Червону планету підприємець планує протягом наступних 5-10 років.