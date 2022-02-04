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Ілон Маск назвав вартість колонізації Марса

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П'ятниця 04 лютого 2022 10:34
Ілон Маск назвав вартість колонізації Марса Фото: Ілон Маск, засновник компаній SpaceX (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

За словами засновника компанії SpaceX Ілона Маска, в нинішніх умовах, колонізація Марса може коштувати 1 трлн доларів. Запуску однієї ракети буде недостатньо.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Маска для вченого Лекса Фрідмана.

"Ми не можемо колонізувати Марс, бо поки що це занадто дорого. На даний момент відправка людей на Марс сьогодні коштуватиме $1 трлн. Річ у тім, що однієї ракети недостатньо, людям потрібне медичне обладнання, засоби комунікації", - відзначив Маск.

За словами Маска, в майбутньому він планує побудувати міста-колонії, які використовуватимуть підземні гідропонні ферми. Останні ж працюватимуть на сонячній енергії. Це, зі свого боку, допоможе забезпечити необхідні умови для вирощування сільськогосподарських культур та забезпечить людей на Марсі їжею.

Гідропоніка - вирощування рослин на поживних розчинах без використання грунту.

Розпочати висадку людей на Червону планету підприємець планує протягом наступних 5-10 років.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що NASA переносить перший етап місії "Артеміда". Також видання розкривало подробиці космічної місії та розповідало про її етапи.

Зокрема NASA планує "поховати" Міжнародну космічну станцію у Тихому океані після завершення її експлуатації.

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Марс Илон Маск
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