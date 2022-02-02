Илон Маск назвал самую любимую видеоигру

Глава компаний Tesla и SpaceX поделился своими соображениями в собственном Twitter-аккаунте. На этот же раз он признался в любви к Halo Infinite. В то же время это не впервые когда он посвящает свои публикации этой игре.

Сразу же после твита Маска - к миллиардеру обратился глава маркетинга Xbox Аарон Гринберг, предложивший предпринимателю коллаборацию. По словам Гринберга, сообществу необходим кастомизированый под стиль Halo - автомобиль Cybertruck.

Анонс Halo Infinite состоялся еще 8 декабря 2021 года. Игра сразу была высоко оценена сообществом и критиками.

Infinite - шестая часть о приключениях Мастера Чифа и четырнадцатая игра серии в целом.