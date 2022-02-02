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Илон Маск назвал самую любимую видеоигру

Автор: Сергей Пышкин

Предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал свою любимую игру. Он рассказал о своих впечатлениях от Halo Infinite.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ComicBook.

Глава компаний Tesla и SpaceX поделился своими соображениями в собственном Twitter-аккаунте. На этот же раз он признался в любви к Halo Infinite. В то же время это не впервые когда он посвящает свои публикации этой игре.

Сразу же после твита Маска - к миллиардеру обратился глава маркетинга Xbox Аарон Гринберг, предложивший предпринимателю коллаборацию. По словам Гринберга, сообществу необходим кастомизированый под стиль Halo - автомобиль Cybertruck.

Анонс Halo Infinite состоялся еще 8 декабря 2021 года. Игра сразу была высоко оценена сообществом и критиками.

Infinite - шестая часть о приключениях Мастера Чифа и четырнадцатая игра серии в целом.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня SpaceX готовит к запуску сразу две ракеты. Для компании такой шаг может стать рекордом.

Тем временем подросток, который шантажировал Илона Маска планирует следить за самолетами и других миллиардеров.

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Илон Маск