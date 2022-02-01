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Илон Маск идет на рекорд. SpaceX готовит к запуску сразу две ракеты

Новина українською →
Вторник 01 февраля 2022 20:23
Илон Маск идет на рекорд. SpaceX готовит к запуску сразу две ракеты Фото: SpaceX готовит к запуску сразу две ракеты (wikimedia.by/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Компания SpaceX готовится к двум запускам ракеты Falcon 9, которые состоятся уже завтра, 2 февраля. Вероятно, если график операций сохранится - Илон Маск установит собственный рекорд.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica.

В течение 2022 SpaceX успела запустить уже четыре ракеты Falcon 9. Также 2 февраля компания запланировала еще два запуска. На этот же раз рассчитывает запустить ракеты с разницей во времени - 93 минуты.

Первый запуск

Состоится с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Операция будет частью секретной миссии для Национального разведывательного управления, которая получила название NROL-87.

Запуск ракеты запланирован на 22:18 по киевскому времени.

Второй запуск

Состоится из Космического центра Кеннеди. Он будет частью проекта Starlink.

Операция начнется уже в 11:51 по киевскому времени.

Если SpaceX удастся запустить две ракеты - это будет ее собственным рекордом (прошлый промежуток между запусками составлял 15 часов).

Напомним, РБК-Украина писало о том, что подросток, который шантажировал Илона Маска планирует следить за самолетами и других миллиардеров.

Также компания Илона Маска SpaceX рассчитывает осуществить рекордное количество запусков в 2022 году.

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