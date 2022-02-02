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Ілон Маск назвав найулюбленішу відеогру

Автор: Сергій Пишкін

Підприємець та мільярдер Ілон Маск назвав свою улюблену гру. Він розповів про свої враження від Halo Infinite.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ComicBook.

Голова компаній Tesla та SpaceX поділився своїми міркуваннями у власному Twitter-акаунті. Цього ж разу він зізнався у любові до Halo Infinite. Водночас це не вперше коли він присвячує свої публікації цій грі.

Одразу ж після твіту Маска - до мільярдера звернувся голова маркетингу Xbox Аарон Грінберг, який запропонував підприємцю колаборацію. За словами Грінберга, спільноті необхідний кастомізований під стиль Halo - автомобіль Cybertruck.

Анонс Halo Infinite відбувся ще 8 грудня 2021 року. Гра одразу була високо оцінена спільнотою та критиками.

Infinite - шоста частина про пригоди Майстра Чіфа й загалом чотирнадцята гра серії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні SpaceX готує до запуску одразу дві ракети. Для компанії такий крок може стати рекордом.

Тим часом підліток, який шантажував Ілона Маска - планує стежити за літаками й інших мільярдерів.

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Илон Маск