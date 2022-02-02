Ілон Маск назвав найулюбленішу відеогру

Голова компаній Tesla та SpaceX поділився своїми міркуваннями у власному Twitter-акаунті. Цього ж разу він зізнався у любові до Halo Infinite. Водночас це не вперше коли він присвячує свої публікації цій грі.

Одразу ж після твіту Маска - до мільярдера звернувся голова маркетингу Xbox Аарон Грінберг, який запропонував підприємцю колаборацію. За словами Грінберга, спільноті необхідний кастомізований під стиль Halo - автомобіль Cybertruck.

Анонс Halo Infinite відбувся ще 8 грудня 2021 року. Гра одразу була високо оцінена спільнотою та критиками.

Infinite - шоста частина про пригоди Майстра Чіфа й загалом чотирнадцята гра серії.