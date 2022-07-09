UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Илон Маск намерен расторгнуть сделку по покупке Twitter, - СМИ

Фото: Илон Маск намерен расторгнуть сделку по покупке Twitter (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Илон Маск намерен расторгнуть сделку по покупке Twitter. Потенциальный покупатель не смог получить точные данные о количестве спам-аккаунтов в социальной сети. Согласно договору, владелец Tesla и SpaceX должен заплатить за соцсеть 44 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Председатель правления Twitter Брет Тейлор оперативно отреагировал на это заявление, сообщив, что совет директоров компании по-прежнему ожидает полного завершения сделки по согласованной цене и планирует подать в суд для обеспечения соблюдения соглашения. По условиям соглашения Маск согласился заплатить 1 миллиард долларов, если он откажется от покупки компании.

Отметим, в конце апреля Илон Маск запустил сделку по приобретению Twitter за 44 млрд долларов. В начале мая стало известно, что предприниматель временно займет пост гендиректора соцсети.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Илон МаскTwitter