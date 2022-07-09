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Ілон Маск має намір розірвати угоду з купівлі Twitter, - ЗМІ

Фото: Ілон Маск має намір розірвати угоду з купівлі Twitter (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ілон Маск має намір розірвати угоду з купівлі Twitter. Потенційний покупець не зміг отримати точні дані про кількість спам-акаунтів у соціальній мережі. Згідно з угодою, власник Tesla і SpaceX повинен заплатити за соцмережу 44 мільярди доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Голова Правління Twitter Брет Тейлор оперативно відреагував на цю заяву, повідомивши, що Рада директорів компанії як і раніше очікує повного завершення угоди за узгодженою ціною і планує подати до суду для забезпечення дотримання угоди. За умовами угоди Маск погодився заплатити 1 мільярд доларів, якщо він відмовиться від покупки компанії.

Відзначимо, в кінці квітня Ілон Маск запустив операцію з придбання Twitter за 44 млрд доларів. На початку травня стало відомо, що підприємець тимчасово займе пост гендиректора соцмережі.

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Илон МаскTwitter