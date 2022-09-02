Ілон Маск кардинально змінив привід для відмови від покупки Twitter: що відомо

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Новою причиною відмовитись від придбання Twitter стали слова колишнього керівника служби безпеки соціальної мережі Пейтера Затко. Останній звинуватив компанію у недостатньому захисті даних користувачів.

Також Затко заявив про недоліки у роботі сервісу мікроблогів з особистими даними, зокрема, використання застарілого програмного забезпечення. За його словами, керівництво Twitter приховувало інформацію про порушення правил кібербезпеки й злами акаунтів користувачів.

Twitter, зі свого боку, заперечує слова колишнього працівника, однак юристи Маска все ж вирішили скористатися цим.

Також, як повідомляє Bloomberg, мільярдер тепер планує домагатися перенесення слухання справи із середини жовтня на початок грудня.

Наразі слухання заплановані на 17 жовтня. Пейтера Затко викликали до суду для надання свідчень у цій справі 9 вересня, після чого юристи Маска планують вивчити покази колишнього керівника служби безпеки.

Суддя Кетлін Маккормік отримала запит про перенесення засідання, однак поки що не винесла рішення.