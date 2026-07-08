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Ілон Маск готує новий Grok: що відомо про модель, яка кине виклик GPT-5.5

15:33 08.07.2026 Ср
2 хв
Розробка створена у співпраці зі стартапом Cursor
aimg Ольга Завада
SpaceXAI купує Cursor для створення суперінтелекту (фото: Unsplash)

SpaceXAI готується представити свою найновішу ШІ-модель. Реліз є першим спільним продуктом, створеним у кооперації з ШІ-стартапом Cursor. Нова розробка покликана суттєво змінити баланс сил на ринку LLM.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizmodo.

Таємні тести у Tesla

Чутки про появу нової потужної ШІ-моделі ходили вже певний час. Нещодавно Ілон Маск підтвердив, що найновіша непублічна версія нейромережі під назвою Grok 4.5 проходила закрите бета-тестування всередині компаній SpaceX та Tesla.

Тоді мільярдер зауважив, що її ефективність цілком порівнянна із можливостями моделі Claude Opus від Anthropic.

Проте свіжі внутрішні дані свідчать про ще вищі показники. За інформацією джерел, всередині компанії новий алгоритм безпосередньо порівнюють із передовою моделлю Claude Opus 4.8, а також із найсвіжішим релізом від OpenAI - GPT 5.5.

Попередні кроки дозближення технологій відбулися ще навесні, коли травнева версія Grok частково увібрала в себе масиви даних від Cursor.

Читайте більше: Інтеграція з Grok та витоки GPS: що приховує новий месенджер XChat

"Нова фаза" та масштабне поглинання

Засновник стартапу Cursor Майкл Труелл раніше заявляв про роботу над секретною моделлю, здатною на рівних конкурувати з найкращими продуктами від OpenAI та Anthropic.

Тоді він назвав цей проєкт "наступною фазою для компанії", проте не став прямо підтверджувати, що розробка ведеться в інтересах Маска та за його прямого фінансування.

Нинішня інтеграція є частиною глобальної стратегії техногіганта. Поява спільного продукту збіглася з масштабними структурними змінами у бізнесі Ілона Маска.

Зокрема, було оголошено про офіційний глобальний ребрендинг компанії xAI - відтепер вона офіційно функціонує під новою назвою SpaceXAI.

Саме під цим брендом розробники надалі планують розвивати єдину екосистему суперінтелекту, об'єднуючи обчислювальні потужності аерокосмічних, автомобільних та нейромережевих підприємств одіозного мільярдера.

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Ілон МаскШтучний інтелект