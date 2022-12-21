Ілон Маск готовий піти з посади гендиректора Twitter, але є умова

Новий власник Twitter та мільярдер Ілон Маск пообіцяв піти з посади генерального директора соцмережі, як тільки знайде собі належну заміну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
"Я піду з посади генерального директора, як тільки знайду когось достатньо дурного, щоб взятися за цю роботу!" - написав він.
Після звільнення Маск планує зайнятися виключно управлінням командами програмного забезпечення та серверів.
Як повідомлялося, керівник та гендиректор Twitter Ілон Маск активно зайнявся пошуком нового гендиректора компанії.
Нагадаємо, про плани Маска викупити Twitter стало відомо у квітні. Однак у липні він відкликав пропозицію. Компанія подала на бізнесмена позов через зупинку угоди. У жовтні стало відомо, що Маск все-таки купив Twitter.
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