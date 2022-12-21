Илон Маск готов уйти с поста гендиректора Twitter, но есть условие

Новый владелец Twitter и миллиардер Илон Маск пообещал уйти с поста генерального директора соцсети, как только найдет себе должную замену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу!" - написал он.

После ухода с должности Маск планирует заняться исключительно управлением командами программного обеспечения и серверов.