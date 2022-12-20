Маск шукає нового гендиректора Twitter, - CNBC
Керівник та гендиректор Twitter Ілон Маск активно зайнявся пошуком нового гендиректора компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.
Як підкреслює видання, Маск почав шукати нового гендиректора Twitter ще до свого скандального опитування, в якому він запитав користувачів соцмережі, чи залишатись йому керівником компанії.
При цьому CNBC нагадує, що Маск і раніше заявляв про своє небажання продовжувати обіймати посаду гендиректора Twitter.
"Я розраховую скоротити свій час роботи у Twitter і знайти когось іншого, хто керуватиме Twitter протягом певного часу", - розповідав він у листопаді.
Однак у неділю, 18 грудня, він заявив, що "наступника" все ще немає.
"Питання не в тому, щоб знайти генерального директора, питання в тому, щоб знайти генерального директора, який зможе зберегти Twitter", - написав він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ілон Маск вирішив відкрити доступ до голосування за важливі зміни у політиці соцмережі Twitter лише для власників платної підписки.
Також ми писали, що голова Європарламенту Роберта Мецола запросила американського підприємця, власника Twitter Ілона Маска, дати роз'яснення щодо політики його соцмережі.
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