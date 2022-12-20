ua ru
Вт, 20 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Маск шукає нового гендиректора Twitter, - CNBC

Новость на русском →
Вівторок 20 грудня 2022 17:52
Маск шукає нового гендиректора Twitter, - CNBC Фото: Ілон Маск, керівник Twitter (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Керівник та гендиректор Twitter Ілон Маск активно зайнявся пошуком нового гендиректора компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Як підкреслює видання, Маск почав шукати нового гендиректора Twitter ще до свого скандального опитування, в якому він запитав користувачів соцмережі, чи залишатись йому керівником компанії.

При цьому CNBC нагадує, що Маск і раніше заявляв про своє небажання продовжувати обіймати посаду гендиректора Twitter.

"Я розраховую скоротити свій час роботи у Twitter і знайти когось іншого, хто керуватиме Twitter протягом певного часу", - розповідав він у листопаді.

Однак у неділю, 18 грудня, він заявив, що "наступника" все ще немає.

"Питання не в тому, щоб знайти генерального директора, питання в тому, щоб знайти генерального директора, який зможе зберегти Twitter", - написав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ілон Маск вирішив відкрити доступ до голосування за важливі зміни у політиці соцмережі Twitter лише для власників платної підписки.

Також ми писали, що голова Європарламенту Роберта Мецола запросила американського підприємця, власника Twitter Ілона Маска, дати роз'яснення щодо політики його соцмережі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Twitter Илон Маск
NEWS
Зеленський приїхав у Бахмут
Зеленський приїхав у Бахмут
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах