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Илон Маск готов уйти с поста гендиректора Twitter, но есть условие

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Европа, Среда 21 декабря 2022 12:20
Илон Маск готов уйти с поста гендиректора Twitter, но есть условие Фото: Илон Маск рассказал, кким должен быть новый гендиректор Twitter (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Новый владелец Twitter и миллиардер Илон Маск пообещал уйти с поста генерального директора соцсети, как только найдет себе должную замену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу!" - написал он.

После ухода с должности Маск планирует заняться исключительно управлением командами программного обеспечения и серверов.

Как сообщалось, руководитель и гендиректор Twitter Илон Маск активно занялся поиском нового гендиректора компании.

Напомним, о планах Маска выкупить Twitter стало известно в апреле. Однако в июле он отозвал предложение. Компания подала на бизнесмена иск из-за остановки сделки. В октябре стало известно, что Маск все-таки купил Twitter.

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