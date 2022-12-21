Илон Маск готов уйти с поста гендиректора Twitter, но есть условие
Новый владелец Twitter и миллиардер Илон Маск пообещал уйти с поста генерального директора соцсети, как только найдет себе должную замену.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу!" - написал он.
После ухода с должности Маск планирует заняться исключительно управлением командами программного обеспечения и серверов.
Как сообщалось, руководитель и гендиректор Twitter Илон Маск активно занялся поиском нового гендиректора компании.
Напомним, о планах Маска выкупить Twitter стало известно в апреле. Однако в июле он отозвал предложение. Компания подала на бизнесмена иск из-за остановки сделки. В октябре стало известно, что Маск все-таки купил Twitter.
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