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Ілон Маск анонсував перший запуск ракети Starship

Фото: Ракета Starship готується до першого запуску (twtter/SpaceX)
Автор: Максим Шушко

Готується перший запуск надважкої ракети Starship, яку розробляють для пілотованих місій на Місяць та Марс.

Про це заявив засновник компаії "SpaceX" Ілон Маск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Компанія SpaceX чекає на схвалення відповідних органів Сполучених Штатів Америки. Повідомляється, що перший політ ракети Starship може відбутися в понеділок, 10 квітня.

"Starship готується до запуску", - написав Ілон Маск.

Запустити її планують із стартового майданчика SpaceX у Техасі. У рамках тестового польоту ракета має виконати один виток навколо Землі.

Раніше ми повідомляли, SpaceX готується до першого в історії орбітального випробувального польоту програми Starship.

Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX запустить понад 20 супутників Starlink V2 Mini нового покоління.

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