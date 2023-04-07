Ілон Маск анонсував перший запуск ракети Starship

Готується перший запуск надважкої ракети Starship, яку розробляють для пілотованих місій на Місяць та Марс.

Про це заявив засновник компаії "SpaceX" Ілон Маск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Запустити її планують із стартового майданчика SpaceX у Техасі. У рамках тестового польоту ракета має виконати один виток навколо Землі.

Компанія SpaceX чекає на схвалення відповідних органів Сполучених Штатів Америки. Повідомляється, що перший політ ракети Starship може відбутися в понеділок, 10 квітня.

Раніше ми повідомляли, SpaceX готується до першого в історії орбітального випробувального польоту програми Starship.

Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX запустить понад 20 супутників Starlink V2 Mini нового покоління.

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