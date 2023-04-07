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Илон Маск анонсировал первый запуск ракеты Starship

Фото: Ракета Starship готовится к первому запуску (twtter/SpaceX)
Автор: Максим Шушко

Готовится первый запуск супертяжелой ракеты Starship, разрабатываемой для пилотируемых миссий на Луну и Марс.

Об этом заявил основатель компании "SpaceX" Илон Маск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Компания SpaceX ожидает одобрения соответствующих органов Соединенных Штатов Америки. Сообщается, что первый полет ракеты Starship может состояться в понедельник, 10 апреля.

"Starship готовится к запуску", – написал Илон Маск.

Запустить ее планируют со стартовой площадки SpaceX в Техасе. В рамках тестового полета ракета должна выполнить один виток вокруг Земли.

Ранее мы сообщали, SpaceX готовится к первому в истории орбитальному испытательному полету программы Starship.

Напомним, компания Илона Маска SpaceX запустит более 20 спутников Starlink V2 Mini нового поколения.

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SpaceXИлон Маск