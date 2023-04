Илон Маск анонсировал первый запуск ракеты Starship

Компания SpaceX ожидает одобрения соответствующих органов Соединенных Штатов Америки. Сообщается, что первый полет ракеты Starship может состояться в понедельник, 10 апреля.

"Starship готовится к запуску", – написал Илон Маск.

Starship is stacked & ready to launch next week, pending regulator approval