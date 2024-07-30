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Ілон Макс назвав "переобраного" президента Венесуели "диктатором", - AP

Фото: мільярдер Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Мільярдер Ілон Маск після спірних президентських виборів у Венесуелі та нібито переобрання Ніколаса Мадуро главою держави назвав його "диктатором".

Передає РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, після результатів президентських виборів у Венесуелі, на яких Мадуро та його опоненти здобули перемогу, власник Х (колишній Twitter) виступив у соціальних мережах зі звинуваченням самопроголошеного лідера соціалістів у "великому шахрайстві на виборах".

"Ганьба диктатору Мадуро", - написав Маск.

Видання зазначає, що чиновники відклали публікацію докладних результатів голосування на недільних виборах після того, як Мадуро оголосили переможцем з 51% голосів порівняно з 44% у відставного дипломата Едмундо Гонсалеса.

Ілон Макс також ретвітнув коментар свого "друга президента Аргентини Хав'єра Мілеї. Той сказав, що "цифри говорять про рішучий опір перемозі, і світ чекає, коли уряд визнає поразку після багатьох років соціалізму, злиднів, занепаду та смерті".

Мадуро, якого нібито переобрано, відреагував на пости Маска в соцмережах, назвавши мільярдера загрозою Венесуелі.

"Він є уособленням фашистської ідеології, протиприродної та антисуспільної. Ілон Маск у розпачі, тримай себе в руках. Той, хто зв'язується зі мною, висихає", - сказав він.

Зазначимо, що Ілон Маск не завжди називає диктаторами тих, хто є такими. Так, у грудні 2023 року мільярдер оскандалився, сказавши, що у росіян відмінне почуття гумору, а російський диктатор Володимир Путін - "непоганий мужик". Той самий Путін, який понад 20 років керує Росією, знищив свободу слова і в країні якого не про демократію мови немає.

Що відбувається у Венесуелі

У неділю, 28 липня, у Венесуелі пройшли вибори президента. Однак, оголошення результатів голосування було відкладено на кілька годин, а Національна виборча рада, яка контролюється прихильниками Мадуро, заявила, що Мадуро забезпечив собі більшість, не виносячи результати голосування з виборчих дільниць.

Не погодившись із результатами, тисячі людей вийшли на протести у столиці Венесуели Каракасі та інших містах. Як повідомляється, у столиці протести спочатку були мирними, але коли десятки співробітників національної поліції у захисному спорядженні заблокували караван, почалася бійка. Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону протестувальників, деякі з яких кидали каміння та інші предмети у співробітників поліції, які розташувалися на головній вулиці елітного району. Також у ЗМІ писали знесення пам'ятників і про стрілянину.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати "серйозно стурбовані" результатами спірних президентських виборів у Венесуелі. За його словами, є побоювання, що результат не відображає волю венесуелського народу.

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ВенесуэлаІлон Маск