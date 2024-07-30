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Илон Маск назвал "переизбранного" президента Венесуэлы "диктатором", - AP

Фото: миллиардер Илон Маск (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Миллиардер Илон Маск после спорных президентских выборов в Венесуэле и якобы переизбрания Николаса Мадуро главой государства, назвал его "диктатором".

Передает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, после результатов президентских выборов в Венесуэле, на которых Мадуро и его оппоненты одержали победу, владелец Х (бывший Twitter) выступил в социальных сетях с обвинением самопровозглашенного лидера социалистов в "крупном мошенничестве на выборах".

"Позор диктатору Мадуро", - написал Маск.

Издание отмечает, что чиновники отложили публикацию подробных результатов голосования на воскресных выборах после того, как объявили Мадуро победителем с 51% голосов по сравнению с 44% у отставного дипломата Эдмундо Гонсалеса.

Илон Маск также ретвитнул комментарий своего "друга" президента Аргентины Хавьера Милея. Тот сказал, что "цифры говорят о решительном сопротивлении победе, и мир ждет, когда правительство признает поражение после многих лет социализма, нищеты, упадка и смерти".

Мадуро, который якобы переизбран, отреагировал на посты Маска в соцсетях, назвав миллиардера угрозой Венесуэле.

"Он является олицетворением фашистской идеологии, противоестественной и антиобщественной. Илон Маск в отчаянии, держи себя в руках. Тот, кто связывается со мной, высыхает", - сказал он.

Отметим, что Илон Маск не всегда называет диктаторами тех, кто такими являются. Так, в декабре 2023 года миллиардер оскандалился, сказав, что у россиян отменное чувство юмора, а российский диктатор Владимир Путин - "неплохой мужик". Тот самый Путин, который более 20 лет руководит Россией, уничтожил свободу слова и в стране которого речь о демократии не идет.

Что происходит в Венесуэле

В воскресенье, 28 июля, в Венесуэлле прошли выборы президента. Однако, объявление результатов голосования было отложено на несколько часов, а Национальный избирательный совет, который контролируется сторонниками Мадуро, заявил, что Мадуро обеспечил себе большинство, не вынося результаты голосования из избирательных участков.

Не согласившись с результатами, тысячи людей вышли на протесты в столице Венесуэлы Каракасе и других городах.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты "серьезно обеспокоены" результатами спорных президентских выборов в Венесуэле. По его словам, есть опасения, что итог не отражает волю венесуэлського народа.

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Илон МаскВенесуэла