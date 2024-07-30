Блінкен заявив, що результати виборів у Венесуелі не відображають волю венесуельського народу

США "серйозно стурбовані" результатами спірних президентських виборів у Венесуелі, на яких, за словами влади, переміг чинний президент Ніколас Мадуро.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Виступаючи в Токіо у понеділок, 29 липня, Блінкен сказав, що США стурбовані тим, що результат не відображає ні волю, ні голоси венесуельського народу. Він закликав організаторів виборів негайно опублікувати повні результати та сказав, що США та міжнародне співтовариство відреагують відповідним чином.

"Ми бачили оголошення Венесуельської виборчої комісії зовсім недавно. Ми маємо серйозні побоювання, що оголошений результат не відображає волю або голосу венесуельського народу", - сказав Блінкен.

Він зазначив, що вкрай важливо, щоб кожен голос був підрахований чесно та прозоро, щоб виборчі органи негайно ділилися інформацією з опозицією та незалежними спостерігачами, і щоб виборчі органи публікували результати голосування.

"Міжнародне співтовариство дуже уважно за цим стежить і реагує відповідним чином", - додав він.