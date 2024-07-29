Всупереч екзит-полам. Мадуро оголосили переможцем на виборах у Венесуелі

Президент Венесуели Ніколас Мадуро та його суперник від опозиції Едмундо Гонсалес заявили про свою перемогу на президентських виборах після голосування 28 липня, відзначеного маніпуляціями та окремими випадками насильства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виборчий орган країни заявив одразу після опівночі, що Мадуро переобраний на третій термін, набравши 51% голосів, незважаючи на численні екзит-поли, які вказують на перемогу опозиційного кандидата.

Влада заявила, що кандидат від опозиції Гонсалес набрав 44% голосів, хоча раніше опозиція заявляла, що має "причини для святкування", і просила прихильників продовжувати стежити за підрахунком голосів.

Мадуро, з'явившись у президентському палаці перед тріумфуючими прихильниками, заявив, що його переобрання є тріумфом миру та стабільності, і повторив своє передвиборче твердження про те, що виборча система Венесуели є прозорою. Мадуро додав, що підпише указ про проведення "великого національного діалогу".

Над Каракасом прогриміли феєрверки, а освітлені безпілотники сформували яскраве кольорове зображення Мадуро на небі над президентським палацом.

Дані екзит-полів

Лідер опозиції Марія Коріна Мачадо заявила, що Гонсалес набрав 70% голосів і що численні незалежні екзит-поли та швидкі підрахунки переконливо продемонстрували його перемогу.

"У Венесуели новий обраний президент, і це Едмундо Гонсалес. Ми перемогли, і весь світ про це знає", - заявила вона у спільній заяві з Гонсалесом.

Гонсалес заявив, що не закликає своїх прихильників виходити на вулиці чи вчиняти будь-які акти насильства.

За даними опитування, проведеного компанією Edison Research, відомою своїми дослідженнями виборів у США, під час екзит-полу Гонсалес набере 65% голосів, а Мадуро - 31%.

Місцева фірма Meganalisis прогнозувала, що Гонсалес отримає 65% голосів, а Мадуро трохи менше 14%.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати мають "серйозні побоювання, що оголошені результати не відображають волю або голоси венесуельського народу".

Опозиція заявила ввечері 28 липня, що вищій посадовій опозиції, яка мала бути при загальнонаціональному підрахунку голосів, не дозволили бути присутніми, а спостерігачам опозиції не дозволили бути присутніми на кількох виборчих дільницях.

Раніше Мачадо повторила заклик до військових підтримати результати голосування. Опозиція стверджує, що має копії близько 40% протоколів голосування.

"Послання військовим. Народ Венесуели висловився: вони не хочуть Мадуро, - заявила вона. - Настав час стати на правильний бік історії. У вас є шанс, і він зараз".

Збройні сили Венесуели завжди підтримували Мадуро, 61-річного колишнього водія автобуса, і не було жодних публічних ознак того, що лідери збройних сил поривають із урядом.

Вуличні сутички

Мачадо стала зіркою коаліційної кампанії, незважаючи на заборону на її зайняття державних посад, через яку їй довелося передати естафету Гонсалесу, 74-річному колишньому дипломату, відомому своєю спокійною позицією.

Мадуро, чиє переобрання у 2018 році, зокрема й у США, вважають шахрайським, минулого тижня попередив про "криваву бійню" у разі свого програшу.

Генеральний прокурор Тарек Сааб повідомив агентству Reuters у неділю ввечері, що він не очікує жодного насильства і що, за винятком кількох окремих інцидентів, голосування пройшло мирно.

Менш ніж за квартал від офісу Сааба в центрі Каракаса десятки прихильників правлячої партії під'їхали на мотоциклах до середньої школи Андреса Бельо, найбільшого виборчого центру країни, і вступили в бійку з прихильниками опозиції, які зібралися зовні.

Натовп розійшовся приблизно за 20 хвилин, проте відеоролики у соціальних мережах демонструють аналогічні інциденти в інших місцях по всій країні.

Уряд Мадуро призвів до економічного колапсу, міграції близько третини населення і різкого погіршення дипломатичних відносин, що увінчалося санкціями, запровадженими Сполученими Штатами, Європейським Союзом та іншими країнами, які паралізували нафтову промисловість, яка й без того перебувала у скрутному становищі.

Мадуро заявив, що у разі повернення до влади він гарантує мир та економічне зростання, що зробить Венесуелу менш залежною від доходів від нафти.

Мадуро проголосував рано вранці в Каракасі і заявив, що результати, оголошені виборчими органами, будуть визнані та захищені збройними силами та поліцією. Мадуро заявив, що оголосить про початок національного діалогу, використовуючи термін, який зазвичай означає переговори між урядом та опозицією, бізнесом.

Багато прихильників Мадуро з ентузіазмом відгукуються про його наставника Чавеса і розглядають Мадуро, який перебуває при владі після смерті Чавеса у 2013 році, як продовжувач справи Чавеса з надання допомоги бідним.

Гонсалес та Мачадо пообіцяли серйозні зміни та заявили, що новий старт може спонукати мігрантів повернутися.