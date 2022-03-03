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IKEA приостанавливает работу на территории России

Автор: Сергей Пышкин

Мебельный гигант IKEA заявил о прекращении работы на территории Российской Федерации. Решение было принято из-за полномасштабного вторжения оккупанта на территорию Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Война в Украине ударит и по людям, и по цепочкам поставок, и по условиям для торговли. Поэтому руководство IKEA приняло решение приостановить все свои действия на территории России", - заявили в компании.

В IKEA выразили соболезнования всем людям, которых затрагивает война.

Стоит добавить, что в России расположены 17 магазинов в который работают 15 тысяч сотрудников.

В то же время фонд ІКЕА, который финансируется компанией Ingka Group направит Украине 20 млн евро на гуманитарную помощь беженцам.

Война России против Украины продолжается восьмой день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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