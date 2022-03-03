IKEA призупиняє роботу на території Росії

"Війна в Україні вдарить і по людях, і по ланцюжках поставок, і за умовами для торгівлі. Тому керівництво IKEA ухвалило рішення призупинити всі свої дії на території Росії", - заявили в компанії.

В IKEA висловили співчуття усім людям, яких зачіпає війна.

Варто додати, що в Росії розташовані 17 магазинів у який працюють 15 тисяч співробітників.

Водночас фонд ІКЕА, який фінансується компанією Ingka Group направить Україні 20 млн євро на гуманітарну допомогу біженцям.