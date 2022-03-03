IKEA призупиняє роботу на території Росії
Меблевий гігант IKEA заявив про припинення роботи на території Російської Федерації. Рішення було прийнято через повномасштабне вторгнення окупанта на територію України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.
"Війна в Україні вдарить і по людях, і по ланцюжках поставок, і за умовами для торгівлі. Тому керівництво IKEA ухвалило рішення призупинити всі свої дії на території Росії", - заявили в компанії.
В IKEA висловили співчуття усім людям, яких зачіпає війна.
Варто додати, що в Росії розташовані 17 магазинів у який працюють 15 тисяч співробітників.
Водночас фонд ІКЕА, який фінансується компанією Ingka Group направить Україні 20 млн євро на гуманітарну допомогу біженцям.
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