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IKEA призупиняє роботу на території Росії

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Четвер 03 березня 2022 17:12
IKEA призупиняє роботу на території Росії Фото: IKEA призупиняє роботу на території Росії (twitter.com/IKEA)
Автор: Сергій Пишкін

Меблевий гігант IKEA заявив про припинення роботи на території Російської Федерації. Рішення було прийнято через повномасштабне вторгнення окупанта на територію України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Війна в Україні вдарить і по людях, і по ланцюжках поставок, і за умовами для торгівлі. Тому керівництво IKEA ухвалило рішення призупинити всі свої дії на території Росії", - заявили в компанії.

В IKEA висловили співчуття усім людям, яких зачіпає війна.

Варто додати, що в Росії розташовані 17 магазинів у який працюють 15 тисяч співробітників.

Водночас фонд ІКЕА, який фінансується компанією Ingka Group направить Україні 20 млн євро на гуманітарну допомогу біженцям.

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IKEA Російська Федерація
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