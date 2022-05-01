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IKEA не будет работать в России минимум до конца лета

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Россия, Воскресенье 01 мая 2022 22:25
IKEA не будет работать в России минимум до конца лета
Автор: Антон Федорцив

Руководство компании IKEA продлило приостановку работы своих магазинов на территории России до 31 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Деловой Петербург".

Шведский бренд пока не будет возобновлять работу в РФ из-за невозможности наладить бесперебойную поставку продукции. Сотрудники IKEA узнали о решении от профсоюза IKEA.

"Текущая работа магазинов и студий в режиме "за закрытыми дверями" пролонгируется до 31 августа", – говорится в объявлении.

В то же время, компания намерена выполнять свои обязательства перед персоналом. IKEA сохранит все рабочие места по постоянным договорам, продлит выплаты зарплат, сохранит медстрахование и корпоративные программы.

IKEA еще 3 марта приостановила все производственные операции в РФ. Кроме того, компания пожертвовала 20 млн евро украинцам и приостановила экспорт и импорт в Россию и Беларусь и из них.

К слову, Евросоюз склоняется к отказу от нефти из РФ до конца 2022 года.

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