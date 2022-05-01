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IKEA не працюватиме в Росії мінімум до кінця літа

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Росія, Неділя 01 травня 2022 22:25
IKEA не працюватиме в Росії мінімум до кінця літа
Автор: Антон Федорців

Керівництво компанії IKEA продовжило призупинення роботи своїх магазинів на території Росії до 31 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Деловой Петербург".

Шведський бренд наразі не відновлюватиме роботу в РФ через неможливість налагодити безперебійне постачання продукції. Працівники IKEA дізналися про рішення від профспілки IKEA.

"Поточна робота магазинів і студій у режимі "за зачиненими дверима" пролонгується до 31 серпня", – йдеться в оголошенні.

Водночас компанія має намір виконувати свої зобов'язання перед персоналом. IKEA збереже всі робочі місця за постійними договорами, продовжити виплати зарплат, збереже медстрахування і корпоративні програми.

IKEA ще 3 березня зупинила всі виробничі операції в РФ. Окрім того, компанія пожертвувала 20 млн євро українцям і призупинила експорт та імпорт в Росію і Білорусь та з них.

До слова, Євросоюз схиляється до відмови від нафти з РФ до кінця 2022 року.

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