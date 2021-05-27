ИКАО будет расследовать посадку самолета Ryanair в Беларуси

Министр транспорта Ирландии Иамон Райан заявил, что международная организация гражданской авиации на сегодняшнем заседании решила провести расследование принудительной посадки самолета Ryanair в Беларуси . Он приветствовал это решение ИКАО.

Об этом говорится на сайте правительства Ирландии .

К проведению расследования призвали министры Ирландии, Польши и Литвы. Расследование должно выяснить, были ли в этом инциденте нарушены какие-либо нормы международного права или установленные нормы и практики гражданской авиации.

"Мы полностью поддерживаем решение ИКАО провести прозрачное и независимое расследование инцидента в Беларуси и приветствуем поддержку наших международных коллег в обеспечении этого. Эти неприемлемые действия (Беларуси - ред.) были нападением на европейскую авиационную безопасность и поставили под угрозу жизни пассажиров и членов экипажа, когда они путешествовали между двумя столицами ЕС", - заявил министр.

На сегодняшнем заседании ИКАО принимали участие представители 63 стран, в том числе Беларуси. До 25 июня организация должна подготовить промежуточный отчет по расследованию.