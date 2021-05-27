UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ИКАО будет расследовать посадку самолета Ryanair в Беларуси

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр транспорта Ирландии Иамон Райан заявил, что международная организация гражданской авиации на сегодняшнем заседании решила провести расследование принудительной посадки самолета Ryanair в Беларуси. Он приветствовал это решение ИКАО.

Об этом говорится на сайте правительства Ирландии.

К проведению расследования призвали министры Ирландии, Польши и Литвы. Расследование должно выяснить, были ли в этом инциденте нарушены какие-либо нормы международного права или установленные нормы и практики гражданской авиации.

"Мы полностью поддерживаем решение ИКАО провести прозрачное и независимое расследование инцидента в Беларуси и приветствуем поддержку наших международных коллег в обеспечении этого. Эти неприемлемые действия (Беларуси - ред.) были нападением на европейскую авиационную безопасность и поставили под угрозу жизни пассажиров и членов экипажа, когда они путешествовали между двумя столицами ЕС", - заявил министр.

На сегодняшнем заседании ИКАО принимали участие представители 63 стран, в том числе Беларуси. До 25 июня организация должна подготовить промежуточный отчет по расследованию.

Напомним, 23 мая Беларусь принудительно посадила самолет Ryanair, который летел из Греции в Литву. Самолет посадили, чтобы белорусские силовики задержали двух пассажиров - основателя Nexta Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

После этого ИКАО созвала срочное заседание Совета организации, чтобы обсудить этот инцидент. В то же время организация отказалась закрывать воздушное пространство над Беларусью, пояснив, что это не входит в ее полномочия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины RyanairБеларусьрасследованиеСамолет