ІКАО буде розслідувати посадку літака Ryanair в Білорусі

Міністр транспорту Ірландії Іамон Райан заявив, що Міжнародна організація цивільної авіації на сьогоднішньому засіданні вирішила провести розслідування примусової посадки літака Ryanair в Білорусі . Він привітав це рішення ІКАО.

Про це йдеться на сайті уряду Ірландії .

До проведення розслідування закликали міністри Ірландії, Польщі та Литви. Розслідування має з'ясувати, чи були в цьому інциденті порушені які-небудь норми міжнародного права або встановлені норми та практики цивільної авіації.

"Ми повністю підтримуємо рішення ІКАО провести прозоре та незалежне розслідування інциденту в Білорусі та вітаємо підтримку наших міжнародних колег у забезпеченні цього. Ці неприйнятні дії (Білорусі - ред.) були нападом на європейську авіаційну безпеку і поставили під загрозу життя пасажирів і членів екіпажу, коли вони подорожували між двома столицями ЄС", - заявив міністр.

На сьогоднішньому засіданні ІКАО брали участь представники 63 країн, в тому числі Білорусі. До 25 червня організація має підготувати проміжний звіт щодо розслідування.