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ІКАО буде розслідувати посадку літака Ryanair в Білорусі

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Дублін, Четвер 27 травня 2021 21:10
ІКАО буде розслідувати посадку літака Ryanair в Білорусі Фото: ІКАО вирішила розслідувати інцидент з Ryanair в Білорусі (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр транспорту Ірландії Іамон Райан заявив, що Міжнародна організація цивільної авіації на сьогоднішньому засіданні вирішила провести розслідування примусової посадки літака Ryanair в Білорусі. Він привітав це рішення ІКАО.

Про це йдеться на сайті уряду Ірландії.

До проведення розслідування закликали міністри Ірландії, Польщі та Литви. Розслідування має з'ясувати, чи були в цьому інциденті порушені які-небудь норми міжнародного права або встановлені норми та практики цивільної авіації.

"Ми повністю підтримуємо рішення ІКАО провести прозоре та незалежне розслідування інциденту в Білорусі та вітаємо підтримку наших міжнародних колег у забезпеченні цього. Ці неприйнятні дії (Білорусі - ред.) були нападом на європейську авіаційну безпеку і поставили під загрозу життя пасажирів і членів екіпажу, коли вони подорожували між двома столицями ЄС", - заявив міністр.

На сьогоднішньому засіданні ІКАО брали участь представники 63 країн, в тому числі Білорусі. До 25 червня організація має підготувати проміжний звіт щодо розслідування.

Нагадаємо, 23 травня Білорусь примусово посадила літак Ryanair, який летів з Греції у Литву. Літак посадили, щоб білоруські силовики затримали двох пасажирів - засновника Nexta Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

Після цього ІКАО скликала термінове засідання Ради організації, щоб обговорити цей інцидент. Водночас організація відмовилася закривати повітряний простір над Білоруссю, пояснивши, що це не входить у її повноваження.

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