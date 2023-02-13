UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Подоляк про ініціативу переговорів РФ: намагаються загальмувати військову допомогу Україні

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Росія розмовами про мирні переговори намагається відвернути увагу від мобілізації, накопичення сил та загальмувати передачу військової допомоги Україні. Насправді у Кремлі у них не зацікавлені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

За його словами, очевидно, що "переговорні ініціативи" РФ - спосіб відвернути увагу від підготовки наступних актів агресії.

"По-перше, РФ маскує так мобілізацію та накопичення ресурсів. По-друге, намагається загальмувати військову допомогу Україні, передання танків, ракет. Ніколи не слухайте", - написав він.

Як повідомлялося, в Інституті вивчення війни заявили, що росіяни намагалися маніпулювати темою переговорів у грудні 2022 року, щоб затримати постачання західних танків та підготуватися до нового великого наступу.

Нагадаємо, нещодавно в російському МЗС захотіли прямих перемовин з Україною і без посередників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в УкраїніМобілізація в Росії