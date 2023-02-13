Росія маніпулювала темою переговорів, щоб затягнути поставки західних танків, - ISW

Росіяни намагалися маніпулювати темою переговорів у грудні 2022 року, щоб затримати постачання західних танків і підготуватися до нового великого наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що протягом грудня 2022 року Кремль різко розширив хибний наратив про переговори. Його активізація співпала з підготовкою РФ до великої наступальної операції, запланованої на початок 2023 року.

В планах Кремля було зіграти на прагненні Заходу до мирних переговорів, і перешкодити постачанням танків до відновлення їхньої ініціативи на східному фронті. Це продовжувалось до 27 грудня, поки міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не заявив, що вони будуть домагатись військового рішення в Україні.

В ISW вважають, що тоді вже було надто пізно, щоб танки від західних партнерів прийшли вчасно і перешкодили російському наступу.

"Розповідь про мирні переговори з Росією, безумовно, не була єдиною чи навіть головною причиною затримки з постачанням Заходом танків Україні. Однак час її початку, посилення і припинення Кремлем переконливо свідчить про те, що вона була приурочена до підтримки російського наступу, що триває зараз", - пишуть аналітики.