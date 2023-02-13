Подоляк об инициативе переговоров РФ: пытаются затормозить военную помощь Украине

По его словам, очевидно, что "переговорные инициативы" - способ отвлечь внимание от подготовки последующих актов агрессии.

"Во-первых, РФ маскирует так мобилизацию и накопление ресурсов. Во-вторых, пытается затормозить военную помощь Украине, передачу танков, ракет. Никогда не слушайте", - написал он.

Как сообщалось, в Институте изучения войны заявили, что россияне пытались манипулировать темой переговоров в декабре 2022 года, чтобы задержать поставки западных танков и подготовиться к новому большому наступлению.

Напомним, недавно в российском МИДе захотели прямых переговоров с Украиной и без посредников.