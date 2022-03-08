Игроков из России и Беларуси отстранили от участия в турнирах по Quake

Из-за войны России с Украиной многие известные компании отказываются сотрудничать со страной-агрессором. Поэтому организаторы киберспортивных турниров с Quake решили тоже присоединиться к этому списку.

Отмечается, что официальная профессиональная лига Quake организует и координирует почти все киберспортивные события, которые связаны с этой дисциплиной.

По словам организаторов, в соответствии с политикой Министерства финансов США, они решили отстранить на неопределенный срок всех киберспортсменов, представляющих Россию и Беларусь. В частности, речь идет о соревнованиях по серии Quake Pro League и Quake Challengers.

Важно, что они полностью заблокировали таких игроков. Поэтому российские и белорусские киберспортсмены теперь не могут соперничать даже под нейтральным флагом или эмблемой.