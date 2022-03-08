Гравців з Росії та Білорусі відсторонили від участі в турнірах з Quake

Через війну Росії з Україною багато відомих компаній відмовляються співпрацювати з країною-агресором. Тому організатори кіберспортивних турнірів з Quake вирішили теж приєднатися до цього списку.

Зазначається, що офіційна професійна ліга Quake організовує та координує майже всі кіберспортивні події, які пов'язані з цією дисципліною.

За словами організаторів, згідно з політикою Міністерства фінансів США, вони вирішили відсторонити на невизначений термін всіх кіберспортсменів, які представляють Росію та Білорусь. Зокрема, йдеться про змагання з серії Quake Pro League та Quake Challengers.

Важливо, що вони повністю заблокували таких гравців. Тому російські та білоруські кіберспортсмени тепер не можуть змагатися навіть під нейтральним прапором чи емблемою.