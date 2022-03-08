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Гравців з Росії та Білорусі відсторонили від участі в турнірах з Quake

Автор: Тетяна Самарук

Організатори турнірів з Quake ввести санкції щодо Росії та Білорусі. Зокрема, вони вирішили відсторонити всіх гравців від турнірів під своєю егідою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Quake Champions.

Через війну Росії з Україною багато відомих компаній відмовляються співпрацювати з країною-агресором. Тому організатори кіберспортивних турнірів з Quake вирішили теж приєднатися до цього списку.

Зазначається, що офіційна професійна ліга Quake організовує та координує майже всі кіберспортивні події, які пов'язані з цією дисципліною.

За словами організаторів, згідно з політикою Міністерства фінансів США, вони вирішили відсторонити на невизначений термін всіх кіберспортсменів, які представляють Росію та Білорусь. Зокрема, йдеться про змагання з серії Quake Pro League та Quake Challengers.

Важливо, що вони повністю заблокували таких гравців. Тому російські та білоруські кіберспортсмени тепер не можуть змагатися навіть під нейтральним прапором чи емблемою.

Раніше ми повідомляли, що Apple зупинив роботу реклами в App Store для Росії.

Також ми писали, що IBM призупинив продаж технологій у Росії.

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