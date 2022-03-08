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Игроков из России и Беларуси отстранили от участия в турнирах по Quake

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Вторник 08 марта 2022 06:18
Игроков из России и Беларуси отстранили от участия в турнирах по Quake Quake отстранил Россию и белорус от турнира (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Организаторы турниров по Quake ввести санкции в отношении России и Беларуси. В частности, они решили отстранить всех игроков от турниров под своей эгидой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Quake Champions.

Из-за войны России с Украиной многие известные компании отказываются сотрудничать со страной-агрессором. Поэтому организаторы киберспортивных турниров с Quake решили тоже присоединиться к этому списку.

Отмечается, что официальная профессиональная лига Quake организует и координирует почти все киберспортивные события, которые связаны с этой дисциплиной.

По словам организаторов, в соответствии с политикой Министерства финансов США, они решили отстранить на неопределенный срок всех киберспортсменов, представляющих Россию и Беларусь. В частности, речь идет о соревнованиях по серии Quake Pro League и Quake Challengers.

Важно, что они полностью заблокировали таких игроков. Поэтому российские и белорусские киберспортсмены теперь не могут соперничать даже под нейтральным флагом или эмблемой.

Ранее мы сообщали, что Apple остановил работу рекламы в App Store для России.

Также мы писали, что IBM приостановил продажу технологий в России.

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