Гравців з Росії та Білорусі відсторонили від участі в турнірах з Quake
Організатори турнірів з Quake ввести санкції щодо Росії та Білорусі. Зокрема, вони вирішили відсторонити всіх гравців від турнірів під своєю егідою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Quake Champions.
Через війну Росії з Україною багато відомих компаній відмовляються співпрацювати з країною-агресором. Тому організатори кіберспортивних турнірів з Quake вирішили теж приєднатися до цього списку.
Зазначається, що офіційна професійна ліга Quake організовує та координує майже всі кіберспортивні події, які пов'язані з цією дисципліною.
За словами організаторів, згідно з політикою Міністерства фінансів США, вони вирішили відсторонити на невизначений термін всіх кіберспортсменів, які представляють Росію та Білорусь. Зокрема, йдеться про змагання з серії Quake Pro League та Quake Challengers.
Важливо, що вони повністю заблокували таких гравців. Тому російські та білоруські кіберспортсмени тепер не можуть змагатися навіть під нейтральним прапором чи емблемою.
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