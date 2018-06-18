Игрока сборной Хорватии могут исключить из состава на ЧМ-2018

Экс-игрок "Днепра" отказался выходить на замену в матче против Нигерии

Нападающий сборной Хорватии Никола Калинич может быть выведен из состава команды и покинет ее расположение. Об этом сообщает 24sata.

По информации издания, такое решение принял тренерский штаб сборной Хорватии во главе с Златко Даличем из-за отказа игрока выйти на замену в концовке матча с Нигерией на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Источник отмечает, что Далич просил Калинича заменить Марио Манджукича, когда до конца основного времени оставалось пять минут. Форвард отказался вступать в игру, объяснив это проблемами со спиной. В итоге вместо Манджукича на поле вышел Марко Пьяца.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Хорваты в группе D сыграют с Аргентиной (21 июня) и Исландией (26 июня).

Напомним, сборная Хорватии победила национальную команду Нигерии со счетом 2:0 в матче первого тура группы D ЧМ-2018.