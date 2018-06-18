Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Игрока сборной Хорватии могут исключить из состава на ЧМ-2018

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    18.06.2018 - 15:14
Фото: Никола Калинич (hns-cff.hr)
Фото: Никола Калинич (hns-cff.hr)

Экс-игрок "Днепра" отказался выходить на замену в матче против Нигерии

Нападающий сборной Хорватии Никола Калинич может быть выведен из состава команды и покинет ее расположение. Об этом сообщает 24sata. 

По информации издания, такое решение принял тренерский штаб сборной Хорватии во главе с Златко Даличем из-за отказа игрока выйти на замену в концовке матча с Нигерией на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Источник отмечает, что Далич просил Калинича заменить Марио Манджукича, когда до конца основного времени оставалось пять минут. Форвард отказался вступать в игру, объяснив это проблемами со спиной. В итоге вместо Манджукича на поле вышел Марко Пьяца.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Хорваты в группе D сыграют с Аргентиной (21 июня) и Исландией (26 июня).

Напомним, сборная Хорватии победила национальную команду Нигерии со счетом 2:0 в матче первого тура группы D ЧМ-2018.

Сборная Аргентины сыграла вничью с Исландией в матче первого тура ЧМ-2018 Впервые на чемпионате мира арбитр назначил пенальти после видеоповтора
Теги публикации: Нигерия, ЧМ-2018, Хорватия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Все время на войне": Одесса попрощалась с Народным героем Украины Владимиром Галаганом (фото)
"Нужно встретить достойно": в сети разгорелся скандал из-за бойца АТО с триколором (фото)
"Жалуется на холод": российскому режиссеру удалось прорваться к Сенцову
"Не имеют права": лидер Kozak System призвал лишать гражданства жителей Донбасса (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь