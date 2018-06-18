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Гравця збірної Хорватії можуть виключити зі складу на ЧС-2018

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    18.06.2018 - 15:14
Фото: Нікола Калініч (hns-cff.hr)
Фото: Нікола Калініч (hns-cff.hr)

Екс-гравець "Дніпра" відмовився виходити на заміну в матчі проти Нігерії

Нападаючий збірної Хорватії Нікола Калініч може бути виведений зі складу команди і покине її розташування. Про це повідомляє 24sata.

За інформацією видання, таке рішення ухвалив тренерський штаб збірної Хорватії на чолі з Златко Далічем через відмову гравця вийти на заміну в кінцівці матчу з Нігерією на чемпіонаті світу з футболу 2018 року.

Джерело зазначає, що Даліч просив Калинича замінити Маріо Манджукич, коли до кінця основного часу залишалося п'ять хвилин. Форвард відмовився вступати в гру, пояснивши це проблемами зі спиною. У підсумку замість Манджукич на поле вийшов Марко Пьяца.

ЧС-2018 проходить в Росії з 14 червня по 15 липня. Хорвати в групі D зіграють з Аргентиною (21 червня) і Ісландією (26 червня).

Нагадаємо, збірна Хорватії перемогла національну команду Нігерії з рахунком 2:0 в матчі першого туру групи D ЧС-2018.

Збірна Аргентини зіграла внічию з Ісландією в матчі першого туру ЧС-2018 Вперше на чемпіонаті світу арбітр призначив пенальті після відеоповтору
Теги публікації: Нигерия, ЧМ-2018, Хорватия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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