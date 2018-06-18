Гравця збірної Хорватії можуть виключити зі складу на ЧС-2018

Екс-гравець "Дніпра" відмовився виходити на заміну в матчі проти Нігерії

Нападаючий збірної Хорватії Нікола Калініч може бути виведений зі складу команди і покине її розташування. Про це повідомляє 24sata.

За інформацією видання, таке рішення ухвалив тренерський штаб збірної Хорватії на чолі з Златко Далічем через відмову гравця вийти на заміну в кінцівці матчу з Нігерією на чемпіонаті світу з футболу 2018 року.

Джерело зазначає, що Даліч просив Калинича замінити Маріо Манджукич, коли до кінця основного часу залишалося п'ять хвилин. Форвард відмовився вступати в гру, пояснивши це проблемами зі спиною. У підсумку замість Манджукич на поле вийшов Марко Пьяца.

ЧС-2018 проходить в Росії з 14 червня по 15 липня. Хорвати в групі D зіграють з Аргентиною (21 червня) і Ісландією (26 червня).

Нагадаємо, збірна Хорватії перемогла національну команду Нігерії з рахунком 2:0 в матчі першого туру групи D ЧС-2018.