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ЧМ-2018: Хорватия обыграла Нигерию со счетом 2:0

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    17.06.2018 - 00:48
Фото: Хорватия - Нигерия (twitter.com/ivanrakitic)
Фото: Хорватия - Нигерия (twitter.com/ivanrakitic)

Полузащитник сборной Нигерии Этебо забил в свои ворота

Сборная Хорватии победила национальную команду Нигерии в матче первого тура группы D чемпионата мира — 2018. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хорватов.

Автором первого мяча стал полузащитник сборной Нигерии Одженекаро Этебо, забивший в свои ворота на 32-й минуте. В середине второго тайма пенальти реализовал хавбек Лука Модрич.

Во втором туре национальная команда Хорватии встретится с Аргентиной (21 июня), сборная Нигерии сыграет с Исландией (22 июня).

Напомним, сборные Испании и Португалии не сумели выявить победителя в матче первого тура группы B чемпионата мира-2018. Встреча завершилась со счетом 3:3.

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Теги публикации: Нигерия, ЧМ-2018, Хорватия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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