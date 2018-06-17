ЧМ-2018: Хорватия обыграла Нигерию со счетом 2:0

Полузащитник сборной Нигерии Этебо забил в свои ворота
Сборная Хорватии победила национальную команду Нигерии в матче первого тура группы D чемпионата мира — 2018. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хорватов.
Автором первого мяча стал полузащитник сборной Нигерии Одженекаро Этебо, забивший в свои ворота на 32-й минуте. В середине второго тайма пенальти реализовал хавбек Лука Модрич.
Во втором туре национальная команда Хорватии встретится с Аргентиной (21 июня), сборная Нигерии сыграет с Исландией (22 июня).
Напомним, сборные Испании и Португалии не сумели выявить победителя в матче первого тура группы B чемпионата мира-2018. Встреча завершилась со счетом 3:3.