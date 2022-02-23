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Игрок "Ювентуса" получил серьезную травму в матче Лиги чемпионов

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Вильярреал, Среда 23 февраля 2022 12:26
Игрок "Ювентуса" получил серьезную травму в матче Лиги чемпионов Фото: момент получения травмы (gianlucadimarzio.com)
Автор: Андрей Вырва

Полузащитник "Ювентуса" Вестон Маккенни получил переломы второй и третьей плюсневых костей стопы в игре Лиги чемпионов с "Вильярреалом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Игрок был заменен из-за этого на 81-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

23-летний футболист сборной США получил повреждение левой ноги после единоборства с защитником испанского клуба Первисом Эступиньяном.

После матча Вестон Маккенни прошел обследование: на рентгеновском снимке был обнаружен перелом второй и третьей плюсновой кости левой стопы. Для восстановления после такой травмы потребуется не менее двух месяцев.

Сама встреча между "Вильрреалом" и "Ювентусом" завершилась вничью 1:1.

К слову, можете посмотреть анонс матча "Атлетико" – "Манчестер Юнайтед".

Также, можно прочесть анонс матча "Бенфика" – "Аякс".

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