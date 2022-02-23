ru ua
Ср, 23 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Гравець "Ювентуса" отримав серйозну травму в матчі Ліги чемпіонів

Новость на русском →
Вільярреал, Середа 23 лютого 2022 12:26
Гравець "Ювентуса" отримав серйозну травму в матчі Ліги чемпіонів Фото: момент отримання травми (gianlucadimarzio.com)
Автор: Андрій Вирва

Півзахисник "Ювентуса" Вестон Маккенні отримав переломи другої та третьої плюсневих кісток стопи у грі Ліги чемпіонів з "Вільярреалом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт італійського журналіста Джанлуки Ді Марціо.

Гравця було замінено через це на 81-й хвилині першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

23-річний футболіст збірної США отримав пошкодження лівої ноги після єдиноборства із захисником іспанського клубу Первісом Еступіньяном.

Після матчу Вестон Маккенні пройшов обстеження: на рентгенівському знімку було виявлено перелом другої та третьої плюснової кістки лівої стопи. Для відновлення після такої травми знадобиться не менше двох місяців.

Сама зустріч між "Вільрреалом" та "Ювентусом" завершилась в нічию 1:1.

До слова, можете переглянути анонс матчу "Атлетіко" – "Манчестер Юнайтед".

Також, можна прочитати анонс матчу "Бенфіка" – "Аякс".

Читайте РБК-Україна в Google News
Ювентус Футбол Ліга чемпіонів
NEWS
Що буде далі з мінськими домовленостями? У Раді пояснили
Що буде далі з мінськими домовленостями? У Раді пояснили
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна