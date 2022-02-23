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"Вильярреал" и "Ювентус" не определили сильнейшего в первом матче 1/8 Лиги чемпионов

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Вильярреал, Среда 23 февраля 2022 00:22
"Вильярреал" и "Ювентус" не определили сильнейшего в первом матче 1/8 Лиги чемпионов Фото: Даниэль Парехо (twitter.com/ChampionsLeague)
Автор: Андрей Вырва

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанский "Вильярреал" принимал туринский "Ювентус". Команды сыграли в ничью 1:1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча на MEGOGO.

Вильярреал – Ювентус 1:1

Голы: Парехо (66) – Влахович (1)

Вильярреал: Рулли, Фойт, Пау Торрес, Альбиоль, Педраса (Эступиньян 79), Капу, Парехо, Ло Чельсо, Альберто Морено (Тригерос 79), Данжума (Диа 90), Чуквуэзе (Пино 90)

Ювентус: Щенсны, Куадрадо, Данило, Де Лихт, Алекс Сандро (Бонуччи 46), Де Шильо (Пеллегрини 87), Локателли (Артур 71), Рабио, Маккенни (Закария 81), Влахович, Мората

Данило перехватил мяч и отдал в штрафную Душану Влаховичу, который точно пробил в дальний угол и открыл счет. Шла 32-я секунда матча.

На 14-й минуте Джованни Ло Чельсо мог сравнять счет, но его выстрел попал в крестовину. В следующей атаке мог забивать Арно Данджума, однако его удар пяткой, отразил Войцех Щенсны.

В "Юве" имел возможность забить Мануэль Локателли, но мяч после его удара прошел над перекладиной. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу итальянского клуба.

В начале второго тайма мог забивать Альваро Мората, однако форвард "Ювентуса" не попал в ворота. На 57-й минуте Альберто Морено не смог пробить голкипера туринцев.

А на 66-й минуте "Желтая субмарина" наконец-то смогла сравнять счет. Даниэль Парехо после заброса из глубины, оказался перед воротами Щенсны и расстрелял польского вратаря.

После гола хозяев игра успокоилась. Единственный голевой момент имел Душан Влахович, однако Херонимо Рульи справился с ударом сербского нападающего.

Ответный матч состоится в Турине 16 марта.

Напомним, что "Челси" обыграл "Лилль" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.

К слову, ранее разобрали требования отобрать у России право на проведение финала Лиги чемпионов сезона 2021/22 в Санкт-Петербурге.

Кроме того, сборная Украины потеряла форварда на матч плей-офф квалификации к ЧМ-2022 против Шотландии.

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