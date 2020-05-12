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Игрок "Ювентуса" отказался возвращаться в расположение клуба

Новости » Спорт     12.05.2020 - 14:08
Игрок "Ювентуса" отказался возвращаться в расположение клуба
Фото: Адриен Рабьо (juventus.com)

Клуб готовится к возобновлению чемпионата, но игрок остается во Франции

Полузащитник туринского "Ювентуса" Адриен Рабьо не желает возвращаться в расположение клуба. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Француз является единственным иностранным игроком, не приехавшим в Турин для подготовки к рестарту сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Он намерен оставаться во Франции как можно дольше, чем вызвал недовольство клуба.

Такая ситуация может подтолкнуть руководство клуба к расставанию с футболистом во время летнего трансферного окна.

В настоящее время футболисты "бьянконери" возвращаются из своих стран, чтобы приступить к тренировкам команды в преддверии возможного возобновления сезона в Италии.

Рабьо перешел в итальянский клуб перед началом нынешнего сезона на правах свободного агента из французского "Пари Сен-Жермен", воспитанником которого является. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел 17 матчей в Серии А, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, во время выступлений за ПСЖ игрок был исключен из первой команды.

Теги Новости Украины Ювентустренировкичемпионат Италии
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