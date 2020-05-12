Гравець "Ювентуса" відмовився повертатися в розташування клубу

Фото: Адрієн Рабьо (juventus.com)

Клуб готується до відновлення чемпіонату, але гравець залишається у Франції

Півзахисник туринського "Ювентуса" Адрієн Рабьо не бажає повертатися в розташування клубу. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Француз є єдиним іноземним гравцем, що не приїхали до Турина для підготовки до рестарту сезону, який був припинений через пандемію коронавірусу. Він має намір залишатися у Франції як можна довше, чим викликав невдоволення клубу.

Така ситуація може підштовхнути керівництво клубу до розставання з футболістом під час літнього трансферного вікна.

В цей час футболісти "бьянконері" повертаються зі своїх країн, щоб приступити до тренувань команди напередодні можливого відновлення сезону в Італії.

Рабьо перейшов в італійський клуб перед початком нинішнього сезону на правах вільного агента з французького "Парі Сен-Жермен", вихованцем якого є. У нинішньому сезоні 25-річний хавбек провів 17 матчів в Серії А, в яких не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, під час виступів за ПСЖ гравець був виключений з першої команди.