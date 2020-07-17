Игрок и тренер "Динамо" стали лучшими в УПЛ после важной победы над "Зарей"

Фото: "Динамо" - "Заря" (facebook.com/fcdynamoua)

По итогам предпоследнего тура чемпионата

Вингер "Динамо" Виктор Цыганков признан лучшим игроком по итогам 31 тура украинской Премьер-лиги. Лучшим тренером стал наставник киевлян Алексей Михайличенко.

Об этом сообщается на сайте УПЛ.

"Бело-синие" одержали важную победу над луганской "Зарей" в борьбе за второе место в турнирной таблице, дающее право на участие в квалификации Лиги чемпионов. В этой игре Цыганков оформил дубль, забив в течение 20 минут. По итогам голосования он опередил одноклубника Сергея Сидорова и форварда донецкого "Олимпика" Шахаб.

Благодаря этой победе "Динамо" приблизилось к серебряным наградам по итогам сезона. Перед заключительным туром киевляне набрали 59 очков и оторвалось от "Зари" на два пункта. Для закрепления результата подопечным Михайличенко осталось обыграть в воскресенье, 19 июля, "Колос".

В случае же поражения киевлян "Заря" может подняться на вторую позицию. Команда Виктора Скрипника в последнем туре встретиться с черниговской "Десной", которая после поражения от "Александрии" окончательно выбыла из борьбы за место в квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, что ранее "Динамо" завоевало Кубок Украины, одолев в финальном матче в серии пенальти полтавскую "Ворсклу".